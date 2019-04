Managers. Hun zijn de verdomde oorzaak omdat ze alles in zo goedkope mogelijke banen moet leiden. Dus ook goedkoop personeel, goedkoop vreten via cateringen die alles iedere dag zo goedkoop mogelijk binnen budgetten aan moeten leveren. Nederlands is een graaiend kutland geworden.

Ik kende de opa van een vriend van mij die vorig jaar op 87 jarige leeftijd gestorven was hier in Portugal. Die liep tot bijna de laatste dag op z'n boerderij. Heeft geleefd en hoe. De laatste 6 weken verbleef die ook in een ouderenzorg, waarvan we ook wisten dit is dan ook de laatste keer dat we 'm zien.

Wat dat betreft hebben de ouderen in het zuiden van europa een veel beter leven c.q einde dan in NL, waar je als een kip in een slachthuis opgehokt wordt tot je einde langzaam naderd.