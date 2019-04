Zelfde kathedraal. Nieuwe beelden. Een webcam van Viewsurf.com die net ver genoeg van Notre Dame hangt om beweging op het dak tot drie pixels te reduceren, heeft drie bewegende pixels vastgelegd op het dak van Notre Dame. Volgens de bron op maandag om 17:05, ruim een uur voordat de boel flink in de fik staat (op Viewsurf kun je helaas zo ver niet terug zoeken). Opvallend aan het over het dak schuivende pixeltrio, is dat één van de drie pixels twee keer knippert, op seconde 8 en seconde 21. Reflectie van iets in de zon? Gereedschap? Of une flamme? We zijn geïntrigeerd, ook omdat latere beelden tonen dat het vuur rond die plek lijkt te zijn begonnen (pica na de breek). We trekken geen conclusies. Je kan echt niet zien wie dit is, waarom hij daar loopt, wat hij daar doet en of er wel of geen opzet bij zijn handelen komt kijken. Misschien is het wel een vrouw, al zijn de pixels daar niet rond genoeg voor. Enfin. Dit is een groter point d'interrogation dan die brandweerman op de omloop van de toren.

Rondje rooftop op de Notre Dame

Mei 2018. Jongeren slapen op het dak van de kathedraal, die mede door de bouwsteigers makkelijk(er) was te beklimmen.

Die andere is echt definitief debunked: