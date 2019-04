Voor alle azijnzeikerts hierboven, zoals @de Musso Linie; ik zie er weldegelijk een boodschap in - eentje die de mens hard in z'n smoel uitlacht.

Want wat zegt "Tineke" uit De Zik?



-"Je verwacht toch dat de mensen op lange termijn doorkrijgen wat de bedoeling van al die borden is"-

.

Nou, Tineke, ik help het je hopen.

Maar de kans dat al die bollendoorploegende Aziatische en Amerikaanse en Russische en De HELE Wereld-toeristen in hun leven voor de TWEEDE keer naar je bollen komen kijken, Tineke hoe groot is nou eigenlijk, Tineke?

.

Je kunt hooguit hopen op een "hoort zegt het voort"-effect. Maar of dat grootschalig effect heeft... Heb er een hard hoofd(bolletje) in.

*nooit meer werken, bollen knijpen! meeneurieen doet*