Internet voor gevorderden. Zo gevorderd dat wij in de thirty-something het eigenlijk ook allemaal niet meer begrijpen. Maar gelachen hebben we wel. Begun, the clown wars have.

Mevrouw Lil Lunchbox is helemaal okay, en identificeert zich toevallig als clown. Gebeurt de beste, maar toen kroop clown pepe daar ineens uit de krochten van het internet, en laat dat nu net de leukste tot nu toe zijn. Geen idee waarom we 'em zo leuk vinden, maar eigenlijk snappen we überhaupt helemaal niks meer. Maar goed, clown pepe geldt dus als een directe aanval op Lunchbox's gehele wezen, en dat pikt ze niet. Dus ze claimt hem terug. Want "This is the fucking future. This. A black, bisexual, mentally ill clown." Nou, wij tekenen. Meer getrouwtrek om clown pepe, alsook de ontluikende romance tussen conservatieve twitteraar James Woods en Lunchbox, na de breek.

Onze simulatie is de beste simulatie

Lil Lunchbox's clapback