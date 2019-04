Het schijnt dat de meeste mensen inmiddels voldoende intelligentie hebben ontwikkeld om te weten dat chocoladerepen van Amerikaanse merken ongezond zijn, of dat aardappels voedzamer zijn wanneer je ze schilt en kookt in plaats van tot schijfjes snijdt en frituurt. Toch is het volgens de Consumentenbond en het Nationale PreventieAkkoord dat Rutte III uitgekookt heeft nog niet veilig genoeg in de supermarkt. De ongezondheidsrisico's zijn groter dan Sharon Dijksma kan bestrijden met maatbekers voor rijst en pasta. Er moeten derhalve nieuwe waarschuwingslogo's op alle producten komen, 'want dat werkt in Frankrijk ook heel goed'. Waarom we een B-merk land als voorbeeld zouden moeten nemen, blijft gans onduidelijk, maar we troffen vannacht in onze boodschappen-app wel een nieuwe sortering van producten aan, volgens het nieuwe Nutrilogo-systeem.

A-labeltje. Extra gezond voer, dubbele isolatie voor het gestel en volstrekt duurzaam geproduceerd. De eisen aan deze producten zijn torenhoog. Zo moet de energie gelijkmatig vrijgegeven worden, mag er na consumptie geen restverbranding in het lichaam plaatsvinden en is iedere vorm van kunstmatige toevoeging uit den boze. A-labels hebben geen E-nummers. Uitstoot - in het toilet - moet solide, diep donker en iedere dag op hetzelfde tijdstip zijn.Productgroepen: Natuurlijke gewassen uit onbespoten moestuinen, biologische havermout, uitgekookte levertraan van in een laboratorium gesoldeerde kweekvleeswalvis en alle zonnebloemoliën waar Rob Jetten door wordt aangedreven.Producten uit categorie B mogen van overzee komen, mits de fabrikanten eerlijke salarissen betalen, schone lucht inademen en geen diesel rijden (ook niet in hun landbouwvoertuigen). De waren moeten met zeilboten overgevaren worden door mannen in biologisch katoenen overhemden die gewassen worden op de kiezelgronden van een klein koudwaterstroompje. Afwijking van deze normen leidt onmiddellijk tot degradatie naar een lager label.Productgroepen: Koffiebonen met minimaal zeven eerdere keurmerken, zuivelproducten van wilde uitlooprunderen uit landen met democratische dierenrechten (ja, we bedoelen stemrecht) en alle Westlandse kasgroenten waar Johnny Quid de marketing voor doet.In de twijfelcategorie worden goede bedoelingen hoog gewaardeerd, maar is een beetje misleiding ook nog wel toegestaan. Een beetje zoals het vlees met 1 ster (van 3) van het Beter Leven Keurmerk, of eieren die beweren biologisch te zijn maar niet met een code 0 beginnen.Productgroepen: Alle duurzame vleeswaren onder de 300 gram per week en daarmee de cirkel des levens respecteren, rijst- en pastaproducten die in de Maatbeker van Dijksma passen, Noordzeewier dat bij het pulsvissen omhoog is gekomen, en alles waar caramel en zeezout gecombineerd in verwerkt is omdat de keurmeesters helaas ook niet ongevoelig zijn voor onverklaarbare postmoderne voedselhypes.We komen langzaam bij de risicogroepen van de voedselpiramide. De eisen voor deze producten zijn laag, maar de gezondheidsrisico's des te hoger. Categorie D heeft volgens kwade tongen de twijfelachtige maatschappelijke functie om naar dikmakers neigende burgers ter wille te zijn zonder hen meteen in de absolute kudtcategorie E in te delen. De eisen aan de productie-omstandigheden zijn laag, ingrediënten zijn grotendeels kunstmatig maar zonder oog voor betere omstandigheden voor mens of dier, en de verzadigingsgraad is hoog.Productgroepen: Alle aardappel- en overige zetmeelproducten, evenals de hele koekrij, alle zogenaamd gezonde tussendoortjes die zich als 'powerbar' of 'mueslireep' presenteren maar aan elkaar gelijmd zijn met amalgamen van suiker en koolhydraten en gek genoeg passen alle suikerhoudende frisdranken nog net binnen D omdat hun kortetermijn-effect bij pubers tot betere huiswerkresultaten leidt, een effect dat helaas maar kort aanhoudt en snel verzandt in lamlendig en onderuitgezakt voor de Playstation (m) of Snapchatfilters (v) hangen.In deze categorie zitten alle producten die vanaf 2030 verboden zullen worden, omdat de gezondheidsrisico's dan niet meer weggewuifd mogen worden met nu nog vigerende argumenten als economische beperkingen in de koopkracht, 'lekkere trek' of het fenomeen keuzevrijheid in een vrij land. Per 2030 vervalt categorie E in zijn geheel, waarmee het startschot gegeven wordt voor gedwongen standaardisering richting A-Labels voor Alles. Tot die tijd, leef je uit op:Productgroepen: Vriesvakzooi voor in de frituur, alle huismerken uit alle onderste schappen van alle supermarkten inclusief de koffiefilters, boterhamzakjes, schuursponsjes en overige randproducten die door de onderlagen van onze samenleving wel eens onbedoeld met de slavinken mee naar binnen worden gewerkt, alle vleessoorten die bestaan uit vermalen en in nieuwe vorm gekneed restafval van echt vlees (frikandellen dus, in alle denkbare varianten), en die plakjes gele isoleerrubber die ze als cheddar proberen te verkopen.