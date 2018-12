En iedere gast vanavond bij Pauw die meer dan een ton per jaar( belastinggeld) verdient vindt ook dat Rutte het moet winnen.Met Rutte,euro,EU is alles twee keer zoveel waard geworden.Pauw ontving toch 1,6 miljoen voor zijn villa?Zonder Rutte was het maar 1 miljoen geweest?Tweede Kamer salarissen gingen toch ook van gulden naar euro?En het restaurant wordt nog steeds zwaar gesubsidieerd?Koffie gratis?Het vaasje is broos?Koningshuis 1 miljard rijk.Prinses Mabel 200 miljoen.Prins Bernhard jr. met 500 panden in Amsterdam.Rutte will live forever as far as they are concerned?En voor ons gaan alle belastingen weer omhoog.Een meerderheid in de Kamer is hiervoor.Gaat u ook weer stemmen?Of heeft u ook een uitnodiging voor de Bilderbergconferentie?Heeft u nog meer dan 100 miljoen zwart geld?ING weet er raad mee.Vaasje broos?Waarom haalt Mark dan nog meer vluchtelingen naar Nederland waaronder Jihadisten en haatimams?De helft van Quote 500 stemt op Rutte?Maar de helft woont op belastingparadijzen vanwege de hoge belastingsdruk hier?Maar als de koning jarig is krijgt Charlotte Heineken etc. nog wel een uitnodiging?De rest van de VVD' ers woont in beschermde villawijken zonder AZC' s,moskeeen,zwarte scholen en drugsopvang?Drukt de huizenprijzen?Asscher(PvdA):" ik woon hier liever dan tussen het plebs.Ik heb tenslotte gestudeerd.Lachen toen we met Rutte de AOW leeftijd omhoog deden en de WW verkorten en daarbovenop nog versoepeling ontslagrecht.Mijn joodse vriend van Randstad uitzendbureau werd gelijk miljoenen rijker."