Chris de Burgh zong ooit een alleraardigst nummertje over een Lady in Red. Dat ging vast niet over Kate Bush, maar het had zomaar gekund. De inmiddels 162-jarige Bush (geen familie) klinkt hier toch een beetje als een stier die in haar ballen is getrapt, maar het is nou eenmaal een hit dus we moeten het ermee doen. Eigenlijk is Running up that hill een veel beter nummertje, maar dan gaat iedereen weer drammen om die gare versie van Within Temptation (of erger nog, die androgene crack van Placebo) en daar hebben we helegaar geen zin in. Derhalve, Wuthering Wuthering Wuthering heights in uw favoriete Lijst der Lijsten, de Vagina50.