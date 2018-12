Vrouw achter het stuur is bloed aan de woestijnmuur, zeker wanneer powervrouw Nina Persson van The Cardigans dood en verderf zaait in haar milieuvervuilende Amerikaanse freewaytractor. Nul steden dertien ongelukken ook voor Persson, want als ze op het einde van de clip eventjes staand over haar voorruit tuurt is het direct afgelopen. Het wereldberoemde riffje doet zelfs bij je grootmoeder een belletje rinkelen en dat is razend knap - tegenwoordig krijg je in Nederland alleen nog maar voorgekauwde bagger op de radio te horen. Tududu!