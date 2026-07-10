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Rotterdamse raad stemt witte kandidaat-wethouder net voor installatie weg, kiest vrouw van kleur

ROTTERDAMN

joan nunnely

Ongezellige toestanden in de Rotterdamse gemeenteraad gisteravond, waar de voorgedragen Eva Heijblom (D66) gekozen zou worden als wethouder CULTUUR en Mobiliteit. Dat liep even anders omdat minstens één lid van de coalitie, bestaande uit PRO, VVD, D66, CDA en Volt, anoniem tegen wéér zo'n witte vrouw van D66 stemde en vóór de zwarte vrouw van D66 Joan Nunnely. Zodoende werd Nunnely gekozen terwijl Heijblom (wit weggetrokken of juist vuurrood) de hele tijd met haar gezin had klaargezeten voor het feest. Iedereen heette pardoes haas en was totáál verrast. Zo verrast kan men echter niet zijn geweest daar de onvrede nota bene bij D66 alsook bij andere partijen (DENK spreekt van 'withouders') zich al langer toespitst op Heijbloms capaciteiten HUIDSKLEUR. Saillant genoeg reageerde de nieuwbakken wethouder Nunnely, die dus ook in extremis van kleur kan zijn verschoten op het stembiljet, eerder nog als volgt op de voorgedragen wethouders: "Een stadsbestuur met vrijwel uitsluitend witte mensen is wat mij betreft onacceptabel in 2026." Alleen maar witte mensen = ONACCEPTABEL. Vooralsnog is het een mysterie wie zich nou tegen Heijblom keerde(n), maar iemand wegstemmen wegens haar huidskleur is wat ons betreft onacceptabel in 2026.

Nunnely na de stemming: "GA JE MIJ NU AANVALLEN?"

slachtoffer nunnely

De Rotterdamse rite

schermafbeelding uit ad over wegstemmen heijblom
@Dorbeck | 10-07-26 | 15:00 | 423 reacties

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