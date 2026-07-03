Ze leven onder de grond in een kleine gemeenschap en mogen niet naar boven of naar buiten, spannend zeg. Ja nee alle Scifi klinkt eigenlijk heel erg dom, als je het uitschrijft, maar deze serie is toevallig wel retegoed en echt heel erg spannend. Misschien wel de beste Scifi van de afgelopen tien jaar, en sowieso leuk voor fans van het genre want doorspekt met verwijzingen naar andere Scifi (denken we, wij zijn heel nadrukkelijk geen fans van Scifi, red). Niet dat alle mensen die van Scifi houden treurig zijn, integendeel, maar echt seks of stoerheid gillen al die larperige verkleedpartijen nou ook weer niet. Laten we zeggen dat ongeveer 80% van de fanatieke liefhebbers in ieder geval intrinsiek heel triest is. Hoe dan ook, Silo, steengoeie serie, derde seizoen begint vandaag op Apple TV, niet per se gratis, maar goed, dan heb je ook wat.