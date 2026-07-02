Nou zeg, wat verwarrend. Het WK voetbal, bekend van verbroedering, blijkt nu op schaamteloze wijze te worden ingezet om een anti-inclusieve agenda door te voeren waar de honden geen brood van lusten. Klaarblijkelijk zijn ze bij de Rotterdamse popzaal Annabel zo ontiegelijk bang dat Ibrahim Afellay ineens komt binnenwandelen, dat ze het voltallige mannelijke geslacht preventief weren. Wij kunnen enig begrip opbrengen voor die vrees, niemand staat te popelen om tijd door te brengen met Ibrahim, wij kijken nog liever in een donkere ruimte 26 keer de wedstrijd tussen Nederland en Marokko integraal terug dan de beste man één minuut over de wedstrijd tussen Nederland en Marokko te horen vertellen, maar het is nooit oké om een hele bevolkingsgroep over één kam te scheren. Nooit. Ja sorry, dat is nu eenmaal de regel en die regel duldt geen uitzonderingen. Sowieso werkt dit natuurlijk polarisatie in de hand en kun je spoedig een tegenreactie verwachten. Allemaal kerels die zonder dames toe te laten heel geconcentreerd ruim anderhalf uur naar vrouwenvoetbal gaan kijken, bijvoorbeeld. O nee, wacht!