'Gezondheidsraad' adviseert TK: 'ga vooral door met hormoonbehandeling voor minderjarigen'
Wel ja joh
Gezondheidsraad adviseert mannen naar Elliot Page te luisteren over wat gezonde mannelijkheid is
Trans actress Elliot Page explains how she feels ‘healthy masculinity.’— Oli London (@OliLondonTV) June 12, 2026
“Healthy masculinity to me is…like leaning away from whenever there is some sort of impulse or expectation you’ve put on yourself to like shut down.” pic.twitter.com/4cuI1Bky1A
Het noodpleidooi van dr. Omtzigt en andere artsen mocht niet baten. De 'Gezondheidsraad' blijft er bij: meervoudig belaste kinderen, meer dan eens bij jeugdzorg in beeld, vaak met autisme, persoonlijkheidsstoornissen en twijfel aan geaardheid, mogen blootgesteld blijven worden aan de onomkeerbare effecten van hormoonbehandelingen - waaronder onvruchtbaarheid, gewijzigde botdichtheid, seksuele ondergevoeligheid en een levenslange afhankelijkheid van die hormonen.
De 'Gezondheidsraad' schrijft: "Uit onderzoek blijkt dat hormoonbehandelingen fysiek doen wat ze moeten doen en ook de mentale gezondheid lijkt erdoor te verbeteren. De behandelingen hebben mogelijk ook ongewenste effecten, maar de Gezondheidsraad ziet in de beperkte gegevens die daarover beschikbaar zijn geen reden om de behandelingen niet aan te bieden, zeker omdat niets doen ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de mentale gezondheid. De raad kan geen uitspraak doen over het aantal mensen dat spijt heeft van hormoonbehandelingen. Daarover zijn te weinig gegevens beschikbaar."
Ja nou okay lekker makkelijk!
Toegegeven: lijkt meer op Achilles dan tijdens haar rol als Achilles (Odyssey)
Elliot Page treinando via ig. pic.twitter.com/CEOanym9KB— CINEMA 505 (@CINEMA505) June 30, 2026
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