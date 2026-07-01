The Save Europe Act, die u kent van de mijlpaal 300.000 handtekeningen in krap een week, is inmiddels voorbij de 438.000 van de benodigde 500.000, dus de EU gooit de deur alvast dicht. De initiatiefnemers ontvingen het onderstaande bericht:

"In het kader van de beoordeling die door de Commissie wordt uitgevoerd, merken we op dat de voorgestelde doelstellingen van het initiatief uitgaan van een ‘tijdelijk moratorium op nieuwe niet-westerse immigratiekanalen’. Het voorgestelde algemene moratorium op immigratie (gedefinieerd op basis van de ‘etnische en culturele continuïteit’ van de ‘inheemse bevolking van Europa’ tegenover wat het karakteriseert als ‘demografische vervanging’ door ‘niet-westerse’ en ‘niet-Europese’ migranten) zou gebaseerd zijn op de etnische, culturele of beschavingsachtergrond van de betrokken personen. Het zou derhalve discriminatie op grond van ras en etnische afkomst vormen en duidelijk in strijd zijn met artikel 21 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met de waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarop de Unie is gebaseerd."

Ja kijk weet je daar staat dus nogal wat. Het is dus statutair verboden te pleiten voor de etno-culturele continuïteit van Europa, want dat gaat in tegen de grondvesten waarop de Unie gebaseerd is. Zou de oplettende lezer daar dan uit mogen concluderen dat het verhinderen van de etno-culturele continuïteit van Europa daarmee via de band gespeeld dus een grondvest van de Unie is? Of is dat een retorische overtreding?

In ander nieuws kreeg het communistische regime te Spanje niet de geplande 500.000, maar 1,3 miljoen aanvragen binnen voor naturalisatie. Zo'n 30% daarvan zijn Colombianen. Het is onduidelijk of deze groep na naturalisatie daarmee ook volwaardig EU-burger is.

De burgerpetitie tekenen kan hier.