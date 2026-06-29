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Mag ook niks meer. Thierry Aartsen wil uitkering partners polygame huwelijken afpakken

Plezier? Verboden!

belangrijk thierry aartsen plaatje

Je mag dus niet eens meer in Marokko trouwen met een man die in België woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, tegelijkertijd ook nog met iemand anders getrouwd is en dan geld eisen van de Nederlandse overheid! Tenminste, als het aan Thierry Aartsen ligt, want die wil het gat in de wet waardoor Nederland nog altijd uitkeringen moet overmaken aan partners in polygame huwelijken dichten. Erg flauw natuurlijk, want als er iets leukers dan met één vrouw (of man!) getrouwd zijn, dan is het wel met twee vrouwen getrouwd zijn. En hoe moet het dan met al die polyamoureuze Linda-koppels die in het AD, de Viva en de Flair aan het uitleggen zijn dat het je leven juist verrijkt? Mogen die dan ook geen uitkering meer? Thierry Aartsen party pooper.

Tags: thierry aartsen, polyamorie, uitkeringen
@Ronaldo | 29-06-26 | 16:32 | 55 reacties

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