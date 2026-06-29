Mag ook niks meer. Thierry Aartsen wil uitkering partners polygame huwelijken afpakken
Plezier? Verboden!
Je mag dus niet eens meer in Marokko trouwen met een man die in België woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, tegelijkertijd ook nog met iemand anders getrouwd is en dan geld eisen van de Nederlandse overheid! Tenminste, als het aan Thierry Aartsen ligt, want die wil het gat in de wet waardoor Nederland nog altijd uitkeringen moet overmaken aan partners in polygame huwelijken dichten. Erg flauw natuurlijk, want als er iets leukers dan met één vrouw (of man!) getrouwd zijn, dan is het wel met twee vrouwen getrouwd zijn. En hoe moet het dan met al die polyamoureuze Linda-koppels die in het AD, de Viva en de Flair aan het uitleggen zijn dat het je leven juist verrijkt? Mogen die dan ook geen uitkering meer? Thierry Aartsen party pooper.
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Sorry van de aanhalingstekens maar kom nou
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Ha-ha nee niet die ene Thierry natuurlijk.
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Heujj! vvd'er Thierry Aartsen steelt geld van de elitairen en geeft het aan de bier & tieten
Thierry Baudetje wordt gillend wakker onder zijn Pjotr Tsjajkovski-dekbed. Hij droomde dat Thierry Aartsen van de vvd geld wil afpakken van de hoge cultuur, om het aan de lage cultuur te geven.
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Nederland is een bananenrepubliek maar dan in een mooiere schil.
vvd TOT OP HET BOT VERDEELD over nieuw kamerlid Thierry Aartsen
Rob Berkhout, VVD-wethouder en locoburgemeester van het immer vibrante Wormerland, weet het zeker. Jonge god Thierry Aartsen heeft geen plaats als Tweede Kamerlid voor de VVD, want "eikel".