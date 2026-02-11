achtergrond

Toyota Arabië weet precies wat het doet

Hilux met """kipper"""

Ken je klant! Rutte verdeelde in 2018 ook 313 Toyota-trucks over 23 soennitische strijdgroepen en noemde dat 'non-lethal assistance'. Alsof je er niemand mee dood kunt rijden! Maar goed, luchtafweergeschut achterop een Toyota monteren en dat vervolgens als mensafweergeschut gebruiken hoefde je ZE niet uit te leggen. Maar binnenkort dus met ongeleide raketartillerie achterop, nagenoeg schoon uit de fabriek.

We moeten terug naar het heden

vroem! (2018)

Tags: Toyota Hilux, kipper, MLRS
@Spartacus | 11-02-26 | 17:30 | 84 reacties

Reaguursels

