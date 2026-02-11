Toyota Arabië weet precies wat het doet
Hilux met """kipper"""
وصل تويوتا هايلكس قلاب ٢٠٢٦ pic.twitter.com/Ag4oaTaD02— الدب نت ALDOBnet (@ALDOBnet) February 9, 2026
Ken je klant! Rutte verdeelde in 2018 ook 313 Toyota-trucks over 23 soennitische strijdgroepen en noemde dat 'non-lethal assistance'. Alsof je er niemand mee dood kunt rijden! Maar goed, luchtafweergeschut achterop een Toyota monteren en dat vervolgens als mensafweergeschut gebruiken hoefde je ZE niet uit te leggen. Maar binnenkort dus met ongeleide raketartillerie achterop, nagenoeg schoon uit de fabriek.
Toyota hilux just dropped the new Toyota tippers....Amazing 😍 pic.twitter.com/G9wFkqq0BW— AutoRealityNG (@AutoRealityNG) February 9, 2026
We moeten terug naar het heden
vroem! (2018)
Video van Syrische rebellengroep Sultan Murad - die tot voor kort steun kreeg vd NLse regering - nabij Jarablus, N-Syrie. Sultan Murad kreeg van NL oa voertuigen.— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) October 24, 2018
Trouwens, mooie Toyota's. NLse leger ("pang, pang") zou er jaloers op zijn ("vroem, vroem").https://t.co/03ey3kBgmI