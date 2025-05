Er staan soms dingen met immense impact in de krant die op enorme schaal aan de man gebracht moeten worden, alléén aan de man. Zo ook in Het Parool, waar een flink lang stuk staat over het (volgens hemzelf) kleine geslachtsdeel van Matthijs Janssen. Dat zat onze grote vriend Matthijs uiteraard niet helemaal lekker in zijn broekje : "Hij durfde niet te gaan zwemmen, laat staan op een Amsterdamse hotspot als het Marineterrein, waar veel andere mannen in Speedo paraderen. Plassen in een urinoir en strakke kleding vermeed hij." En zowel op seksueel als relationeel vlak lukte het niet om connecties aan te gaan. Dat zijn joekels van problemen waar ongetwijfeld meer mannen last van hebben.

Het leek onze pik Matthijs daarom een goed idee om zijn penis te verlengen een docu te laten maken over zijn onzekerheid, en zo geschiedde met 'Short dick man'. En dan krijg je dus gigantisch geleuter over 'het probleem bespreekbaar maken' met je vrienden en ellenlang gewurm in ongemakkelijke situaties. Wat ook niet per se helpt is dat Matthijs' zomerse lievelingsbezigheid kijken naar bobbels in broeken van mannen in Speedo's is. Hee maar wat blijkt nou? Hij heeft dus helemaal geen kleine, hij heeft gewoon een totaal verkeerd beeld van zijn lid, en niet omdat hij het überhaupt niet kon zien maar door zijn penile dysmorphic disorder. Daarmee trekt Matthijs uiteindelijk aan het langste eind, durft hij weer kaarsrecht overeind te blijven staan, gaat het leven van de jongeheer opwaarts en durft hij wederom schaamteloos naar bobbels te kijken!