We houden de humanoïde-race al een tijd in de gaten, maar dit is dus eigenlijk een geheel eigen categorie

In tegenstelling tot de Chinese en Amerikaanse humanoïde koplopers van Unitree, Boston Dynamics en Figure is 'Clone' dus volledig naar menselijke anatomie gemodelleerd. Het heeft een nagenoeg identiek skelet, in de verte vergelijkbaar 'zenuwstelsel', 'hart' en spiersysteem. Het geheel draait op 's werelds tot nu toe enige 'kunstmatige spier' genaamd 'Myofiber'. Het doel? De human touch, de menselijke maat herintroduceren. Het West World-idee, zeg maar. Zie voortgang na de breek, en met die zachte hand weten we wel raad.