Kijk Nederland. Maar dan met het licht AAN. Ons Gave Land heeft de meeste lampjes van heel de wereld - we zien je wel, WESTLAND (en er was een stroomstoring op Vlieland ofzo). En laat het nu vanavond de Nacht van de Nacht zijn, een soort Nacht van de Vluchteling, maar dan zonder vluchtelingen. Nacht van de Nacht is een bedenksel van ambtenaren en milieupipo's, en daarbij is ook het woord "lichtemissie" gemunt. U bent inmiddels zo geconditioneerd dat emissie slecht is, dus dan zal lichtemissie dat ook wel zijn (antwoord: nee). U moet vanavond het licht uitdoen en naar buiten om bij u in de buurt naar de sterren te kijken. Nergens voor nodig, dat kan ook gewoon online, met CHECK JE PLEK. Adres invoeren en klaar. Kunnen we vanavond lekker binnen zitten met een drankje ipv tot 1000 blauwbekken. Pritt trapt af met 1493 zichtbare sterren. Wie biedt er meer?