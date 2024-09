Sinds hedenochtend live - de skyline met audio van de Libanese hoofdstad Beirut. Vrijdag klonken er tientallen JDAM's, vandaag op de dag des heeren klinkt het verdacht rustig, met hier en daar een vrachtwagen en een hond (let op: stream heeft advertenties, u schrikt zich de pleuris). Vannacht heeft Israël wederom tientallen doelen in Libanon aangevallen, waaronder lanceerinstallaties, wapenopslagen (wtf-filmpje onderaan) en raketjes gericht op Het Beloofde Land. Dat zijn terreurdoelen dunkt ons, en geen """terreurdoelen""' . Mocht u de livestream ietwat saai vinden, om 10:00 uur is er spektakel op de NPO, waar Trouw en Volkskrant mogen nasnotteren om de dood van de sympathieke predikant Nasrallah, alsook een brigadegeneraal! Later meer.

Update: Grondoperatie mogelijk begonnen, meldt ABC

Update: Lichaam predikant GEVONDEN

Back Up: Andere LIVESTREAM