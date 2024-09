Raadsgriffier Ita Joosten heeft het alweer voor elkaar: ze is in opspraak. Bij een vergadering over de plaatsing van asielzoekers in de gemeente Voorst noemde ze inspreker Saskia ten Velde, die een paar keurig inhoudelijke vragen indiende, een "takkewijf". Helaas voor Ita belandde de belediging precies in een aan open staande microfoon. Nou is het niet chic om burgers die de moed hebben zich te mengen in de gemeentepolitiek af te serveren, maar nog veel erger is het gebruik van het woord "takkewijf". Saai en oubollig. Er zijn veel leukere scheldwoorden te bedenken en daarom bij dezen 10 leukere scheldwoorden dan takkewijf.