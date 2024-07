Nee, praat de onderstaande kopschop door politieman niet goed, maar het kleurt het geheel wel iets verder in. De 'slachtoffers' Muhammed en Amaad Khan zijn gewoon op vrije voeten, terwijl de betreffende agent geschorst is en strafrechtelijk onderzocht wordt. Zie je anders nou nooit, maar de 'slachtoffers' en hun advocaat zijn zich van geen kwaad bewust en de 'gemeenschap' gooit zowel de arrestatie als de tweevoudige aanleiding op racisme tegen de islam - wat geen ras is. Maar het ergste van allemaal: "Fahir had lost all faith in the police since the incident."