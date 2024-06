En zo is die honkballer de Gerrie Knetemann du jour: Jan Cremer (rechts) is dood. Bekend van leeslijstfavorieten Ik Jan Cremer en Ik Jan Cremer, tweede boek, omdat er zo veel wipjes in werden gemaakt. Was in de jaren 60 heel veel gedoe over wegens de vrijerij, toen kwam de seksuele revolutie, en tegenwoordig zijn we terug bij af en mogen we helemaal niks meer van GroenLinks & Allah. Jan Cremer was naast schrijver ook kunstenaar en bekend van uitspraken als 'Ik lees niet, ik word gelezen' en 'Rembrandt? Ik weet niets van wielrenners.' Godver, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Cremer is 84 jaar oud geworden. RIP.