Nadia Madnoersan staat op de loonlijst van de Tiny House-lobby. Ze doet zich voor als journalist maar ondertussen schrijft ze de Volkskrant over wil ze niets liever dan overal piepkleine huizen bouwen en de iets grotere huizen opsplitsen in allemaal mini-huisjes zodat ze daar weer stukjes over kan tikken voor het AD die elke yoghurtboer die ze laat afdrukt en verspreidt in alle 137 regiokranten die ook onder het AD vallen. De eindredactie van het AD staat ook op de loonlijst van de Tiny House-lobby, anders hadden ze dit nooit geplaatst, al helemaal niet onder de suggestieve kop 'Het is goed vertoeven in woning van 7 vierkante meter, bewijst dit stel.'

De Volkskrant Nadia heeft een of andere Spanjaard opgeduikeld die samen met een Duitser in Rotterdam woont in een appartement van nog net geen 7m2. Ze opent haar stuk met de bewering dat 'dit zomaar het kleinste appartement van de wereld zou kunnen zijn.' Onze computers zijn verbonden met het internet en wij beoordelen deze stelling als niet waar.

De Spanjaard en de Duitser hopen iets te kunnen betekenen voor de wooncrisis, beweren ze. In de tweede alinea komt de aap uit de mouw: het stel kreeg de kans om een kleine kamer te kopen die zich vijf verdiepingen boven hun eigen appartement in Rotterdam bevond. Verderop: "Bernd (vermoedelijk de Duitser, red.) wilde graag een bad en ik wilde juist weer een sauna, maar we vonden het allebei ook belangrijk om een fijn gastverblijf te hebben. Mijn ouders uit Spanje komen minstens twee keer per jaar naar ons toe."

Bernd vindt het ook fijn om als hij van kantoor komt eerst even in bad te gaan in 'misschien wel het kleinste appartement ter wereld'. Pak aan, woningcrisis!

Wordt het niet eens tijd dat iemand de banden tussen de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad en de Tiny House-lobby onderzoekt?