De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel. En soms komt alles samen. Een totaal van de realiteit losgeslagen managersklasse die dingen bedenkt die in theorie mooi klinken maar in de praktijk niet werken? Check. Verhuurders die door de vastzittende huizenmarkt weg kunnen komen met belabberde service? Check. Slechte luchtkwaliteit? Check. Doorgeslagen duurzaamheidsdenken dat geen vooruitgang oplevert, maar juist achteruitgang? Check. En het resultaat van dit alles? MENSEN DIE GEK WORDEN VAN VREEMDE LUCHTJES IN HUN FLAT!? CHECK. Wat een artikel. Paul wordt ’s nachts wakker van de geur van nasi en saté van zijn buren: ‘Zo word je vergiftigd’. Screenshots na de breek.