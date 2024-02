Leukste moment tijdens het formatiedebat: de langzaam escalerende fittie tussen Timmerfrans (PvdA) en Plasterk (PvvdA) die net niet helemaal escaleerde, maar wel luchtig en binnen de perken bleef. Komt allemaal / mede door de kwaliteit van die Kamervoorzitter. Want weet u nog, die rare vorige, die er na de vorige vorige op een uitermate lelijke manier in werd gesjoemeld? En weet u nog, de vorige vorige vorige? Dat was lachen! Iemand nog iets te melden over gedichten of kunstwerkjes of ...?