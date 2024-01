Machtig mooie beelden uit de heuvels rond Monte Carlo waar dit weekend de openingsronde van het wereldkampioenschap rally plaatsvindt. En hoewel we de knettergekke racemonsters van de onovertroffen Groep B-klasse uit de jaren 80 niet meer terugkrijgen (we zijn al blij dat de hybride bakjes van nu in ieder geval nog een beetje leuk klinken), lijkt de uitmuntende sfeer uit de hoogtijdagen van de sport de afgelopen jaren wel een terugkeer te maken. Ook dit jaar toverden honderden fans de klim in de tweede special stage om in een kolkende zee van flares, vuurwerk, rook en onbegrensd enthousiasme. De gekte die we kennen van de Alpe d'Huez, maar dan met minder doping en meer benzine. Knallende uitlaten die zich door een menigte van echte liefhebbers beuken. Niet de fans die met hun zakenrelaties vanuit hun VIP-ruimte neerkijken op Max, Lewis en hoe-heten-die-anderen-ook-alweer, maar degene die uren op een bergwand in de kou op hun geliefde gladiatoren staan te wachten met een blik bier in de hand. Coureurs die zich in tegenstelling tot die overbetaalde F1-sterren niet laten tegenhouden door een regenbuitje of wat grind op de weg, maar vol gas over de sneeuw langs een afgrond knallen. Groep B is dood, maar de rally-passie is springlevend en het is fantastisch.