IJzel door 't ganse land: Code Geel Liveblog hier, want Weer Online spreekt van een "bizarre weersomslag".

Want wat denkt u hiervan: wind. "Later in de avond en in de nacht naar maandag wordt het onstuimig met in het binnenland een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind en windstoten van 75-85 km/uur. In de kustprovincies is de wind krachtig tot hard met zware windstoten van 85-100 km/uur. Aan de noordwestkust en op de Wadden steekt een stormachtige wind op en kan het een tijd stormen (9 Bft). Daarbij vallen de windstoten met 100-110 km/uur ook zwaarder uit." En wat dacht u van: regen.

Kortom, dit weer is krankzinnig, idioot, absurd, abject en een unaniem belachelijk klein succes. Meer ACHTERLIJK weer na de breek, en in godsnaam blijf voor altijd binnen.