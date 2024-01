Okay, vrouw in auto raakt over de kop te water, een jonge god ziet het vanuit zijn raam gebeuren en gewoon NU dit waanzinnige verslag lezen:

"Eenmaal buiten zagen ze de auto op zijn kop in het water zinken. 'Ik riep naar de overkant en vroeg of er iemand in zat. Toen zei iemand: ja!' Dat was het moment dat hij zijn shirt uittrok en in de gracht, waar het ijs zelfs deels nog op lag, sprong.

'Dat was best even koud', blikt hij terug. 'Toen zwom ik naar de auto. Ik zag iemand in de auto zitten, een vrouw. Ze sloeg in blinde paniek met haar handen op het raam', vertelt de student. 'Toen zag ik dat het menens was. Ze kwam er zelf niet meer uit.'

Hij riep naar zijn huisgenoten op de kade dat ze een steen moesten gooien. Met die steen kreeg hij de ruit niet kapot. Even later kwam er een hakbijl tevoorschijn, maar die bleek te groot om te gooien. Uiteindelijk werd er een hamer in het water gegooid en die kon hij wel vangen. Daarmee wist hij de ruit stuk te slaan. Hij trok de vrouw uit de auto en wist haar veilig op de kant te krijgen."

De 23-jarige TU-student civiele techniek wil liever niet bij naam genoemd worden, maar burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam langs met taart om haar dankbaarheid te uiten. En we vermoeden dat dit niet de laatste vrouw is die met taart langskomt. Want dit is natuurlijk gewoon een Soldaat van Oranje, maar dan uit een stad waar ze een echt vak leren.

Oh ja en onthoud, ook vandaag is het GLAD dus voor u het weet raakt u te water en mag een held die niet genoemd wil worden het weer oplossen. Meer beeld na de breek!