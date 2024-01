De ontvoering van de bovenstaande Noa Argamani (25) zag u voorbijkomen op dag 1 in LIVEBLOG 1. Kort daarna verscheen er nog een video dat ze in 'veiligheid' te Gaza water dronk en daarna bleef het 100 dagen stil, tot gisteravond de bovenstaande Hamas-video verscheen. Het fragment van 37 seconden wordt afgesloten met de Arabische tekst: "Morgen zullen wij u over hun lot informeren." En daar wordt vandaag dus met gepaste angst naar uit gekeken. Er zijn vooralsnog namelijk helemaal geen garanties dat de video's recent zijn en het is onbekend of ze nog leven. De twee andere gijzelaars op video zijn Yossi Sharabi (53) en Itay Svirsky (38).

Eerder gisteren hintte Hamas nog dat ze mogelijk zijn gedood door Israëlische aanvallen. "The fate of many of the enemy’s hostages and detainees has become unknown in recent weeks and the rest are all in the tunnel of the unknown due to the Zionist aggression. Most likely, many of them were killed recently, the rest are in great danger every hour and the enemy’s leadership and army bear full responsibility," aldus woordvoerder Abu Obeida in een televisie-opname.

Update 12:00 - "De Israëlische voetballer Sagiv Jehezkel, die uitkomt voor het Turkse Antalyaspor, is volgens Turkse media gearresteerd nadat hij tijdens een wedstrijd met een gebaar had verwezen naar de oorlog tussen Israël en Hamas. Nadat hij had gescoord toonde Jehezkel een bericht met de tekst "100 dagen. 07/10", verwijzend naar de terreuraanval van Hamas op 7 oktober."

Update 12:22 - Joods vakblad NIW bericht dat de bovenstaande Jehezkel onmiddelijk terugkeert naar Israël. "Het Turkse Openbare Ministerie dreigde met vervolging van Jehezkel wegens opruiing, maar Israëlische diplomaten grepen snel in. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem “heeft gewerkt met alle relevante Turkse autoriteiten om de snelle vrijlating (van Jehezkel) te bewerkstelligen."