"Ik kom hier echt nooit meer terug. De geur is niet te harden. Iedereen in deze winkel is een klootzak. Dit was echt de laatste keer dat ik hier kom. Vroeger kon je nog met de fiets door de Super de Boer. Dat mag tegenwoordig niet eens meer. Ik ga naar de Albert Heijn. Of naar de Jumbo. Gaan jullie mee naar de Jumbo? Nee? Okee dan gaan we naar de Albert Heijn."

"Dit was echt onze allerlaatste keer op het strand. VROEGER was het hier nog goed toeven. Tegenwoordig zitten hier alleen maar Duiters, kuilen te graven. Vroeger was het nog GEZELLIG. Tegenwoordig struikel je over de kuilen. We gaan wel naar het bos, of naar een recreatiemeertje, of de heide. Maar het strand, nee, daar komen we nooit meer terug. Het is ook veel te warm op het strand. Komt door klimaatverandering. Maar als je daar iets van zegt, krijg je een grote bek van zo'n mof. Nee, dit was de laatste keer, en klimaatverandering is real.

Wacht we bellen Nieuwsuur. Hier is de knop. Het strand is gedeactiveerd. Toedeloe."