Pina colada slurpen in het Stamcafé

Natuurlijk sluiten we ook deze eerste week in het nieuwe jaar af met het GeenStijl Weekmenu, het nieuws met een knipoog (fijne slogan hé Ronaldo!). Met deze week aandacht voor de discriminatielijn, misleidende superfoods en Transavia! Genoeg te beleven in week één!

Volg het GeenStijl Weekmenu ook via Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Een rating en een review worden enorm gewaardeerd!

Tot de volgende week!