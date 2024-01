Hopelijk neemt Nederland zich dit jaar voor om fatsoenlijke camera's op te hangen, want het is 2024 en we moeten het nog steeds met deze antieke pixelart doen in onze opsporingsprogramma's. Toch laten we de kubuskop even zien, omdat dit geboefte met zijn Stone Island-jasje er eentje is van de lafste categorie, tuig van de onderste richel: een bejaardenoplichter. Samen met zijn vriend deed hij zich voor als bankmedewerkers en troggelde zo afgelopen november de pinpas en telefoon van een 79-jarig slachtoffer af. Niet echt de Thomas Crown van de onderwereld, al voelde hij zich ongetwijfeld zelf de Frank Abagnale van de lage landen toen hij met de gestolen pas een flappentap leegtrok aan de Diamantlaan in Groningen. Enfin, kent u of bent u deze ongure rotkop, trek dan even bij de lokale bromsnor aan de bel. Dit land wordt er tenslotte beter van als dergelijke respectloze treurwilgen achter tralies zitten.