In de allerlaatste aflevering van het Weekmenu blikken we terug, zodat we daarna weer vooruit kunnen kijken. We spoelen 2023 weg met veel wijn, we maken plannen voor de toekomst en we bedanken onze Beste Vriend van de Show: Albert Hein.

Tot volgend jaar!