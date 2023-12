Zo'n Oosterscheldekering, makkie. Dertig kilometer Afsluitdijk metertje optoppen, eitje, Ramspolbalgstuwtje bouwen, peace of cake, Brouwersdammetje scheppen ook no problemo. Maar een mini-kottertje van het strand halen in Zandvoort, das weer een heel ander verhaal. Welkom bij Part Trois van Hollands Glorie, met vandaag een uit Friesland ingevlogen SUPERSLEEPKABEL, en natuurlijk de noeste mannen uit Loon op Zand, die Zand op Loon doen en al vanaf vanochtend vroeg aan het graven zijn (video na de break) Om 17:30 uur is het hoogtij. Hup Nederland!

HOERA: Gelukt