Bericht uit de Keuken Kampioen Kamerdivisie: de helft van het aantal wethouders van VOLT is opgestapt. Anita Bastiaans verlaat het Maastrichtse college, weet Chris Kuch. Het leek de 7e loco-burgemeester met in haar portefeuille nota bene stokpaardjes Europa en de Euregio een goed plan om ruim een week voor de verkiezingen in de reddingsboot te springen en naar het COA te vluchten. Dat betekent dat de club van Laurens 'Ik ben klaar voor deelname aan een coalitie' Dassen nog 1 wethouder in het land over heeft. Het had trouwens niet veel gescheeld of die was ook al weg. De Arnhemse VOLT-wethouder Maurits van de Geijn kwam eerder onder vuur te liggen toen hij twee ambtenaren onterecht beschuldigde van betrokkenheid bij een discriminatiezaak. Die mevrouw Bastiaans was overigens eerst partijloos wethouder in Mestreech, pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar sloot ze zich aan bij VOLT. Een politiek cosmetische ingreep zo u wilt. VOLT is sowieso goed in façades. Zo zegt de club over zichzelf dé pan-Europese partij te zijn die in alle EU-landen actief is. Die claim valt tegen zo blijkt vandaag.

