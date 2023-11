Wij hadden eerlijk gezegd nog nooit van Water Natuurlijk!gehoord (okee dit is gelogen want ze figureren in de onvolprezen waterschapsserie van Chris Aalberts) maar dat is dus een partij voor de waterschappen, gelieerd aan GroenLinks en de PvdA D66. Daar houden ze ontzettend van wollig taalgebruik, getuige de zinsnede "tijdens dit evenement is een incident voorgevallen waarbij een persoon, gekleed in een Water Natuurlijk jasje, het podium opklom en de microfoon afnam van de spreker" in deze verklaring, waar ze hadden moeten zeggen "eindelijk in de duizendjarige geschiedenis van de waterschappen heeft er iemand van een waterschap een keer de aandacht getrokken doordat onze kandidaat Erjan Dam reageerde zoals alle klimaatactivisten zouden moeten reageren als die gek van een Thunberg op een podium in hun naam onzin staat te roepen naast een anti-semiet." Ondertussen is Erjan Dam zo geschrokken van al het gedonder dat hij zijn naam niet in de krant wil (dat had je moeten bedenken voordat je tijdens een speech van een wereldberoemde activist op een podium klom om een microfoon af te pakken, maat) en krijgt hij dus ook nog een soort van trap na van zijn eigen club. Van Water Natuurlijk natuurlijk! Compleet onleesbaar statement na de breek.

Jezus wat een ambtenarentaal zijn jullie van de waterschappen ofzo?