Jet, even dimmen mop. Vernielde afgelopen vrijdag deze Asjera-godinnenbeeldjes in het Bijbels Museum omdat ze lang moeilijk gewogen verhaal een naargeestige, godsdienstwaanzinnige vandaal is. Dat kwam haar op 2 uur politiecel en een aanstaande rechtszaak te staan. Maar vandaag mocht ze het werk van haar advocaat alvast onmogelijk maken door zichzelf zonder woordlimiet toe te lichten in Nederlands Dagblad. Een paar opmerkelijke citaten:

"Mijn zus van 88 logeerde afgelopen donderdag bij me. Ze vertelde mij over de tentoonstelling met Asjerabeeldjes van het Bijbels Museum (...). Via internet zag ik de foto's. Schokkend vonden we het. Alsof God een vrouw nodig zou hebben! De volgende morgen dacht ik bij het wakker worden: het enige wat ik kan doen, is ernaar toe gaan en een daad stellen."

Nou, zo geschiedde helaas. Bedankt Zuster88.

"Twee en half uur, met het openbaar vervoer. Maar ik was vastbesloten. (...) Bij aankomst heb ik een kaartje gekocht en eerst even rondgelopen. Het heeft geen zin te wachten tot iedereen weg is, dacht ik, want er kwamen steeds meer mensen bij."

Omdat al die mensen de beeldjes wilden zien natuurlijk!



"Dus dan zet je de eerste stap. Ik vertrapte de beeldjes. Dat liep ongemakkelijk, ik moest me aan de muur vasthouden. Ik heb niets geroepen of met mijn armen gezwaaid. Sommige bezoekers dachten dat het een voorstelling was, tot ze verschrikt alarm sloegen."

Ja, dat is de bedoeling van moderne kunst; uw waakzaamheid verweken!

"De medevrouw achter de balie die me het kaartje had verkocht, vloog op me af. 'Wat doet u? Wat doet u? Ik had niet van tevoren bedacht wat ik zou zeggen. 'Er is maar één God, dat is Jahweh, zei ik rustig. Gewoon zonder stemverheffing, zoals ik nu praat.'

(...) Bij een bak koffie in het restaurant heb ik op de politie zitten wachten. Jonge knullen, ze gedroegen zich professioneel, correct."

Waanzin.