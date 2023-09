Wat vreemd dat mensen denken hun voornaamwoorden te mogen kiezen. Immers worden die niet gebruikt waar je bij bent, maar om naar je te verwijzen. Wat een arrogantie om te menen te bepalen hoe mensen over je spreken waar je niet bij bent. Daarbij is dat meervoud volkomen belachelijk. Het is een Anglicisme, omdat in de Engelse taal het meervoud (them, they, their et cetera) ook wordt gebruikt als onbepaald voornaamwoord (The killer left their weapon at the crime scene). In het Nederlands doen we dat niet en aldus is het gewoon fout.