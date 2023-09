Hou op met diefstallen te melden. Is normaalste zaak van de wereld geworden. Zolang we een soft sanctiebeleid erop nahouden zal het alleen maar verergeren. En daar helpt al die import op zeker aan mee.

Grote groepen Roma’s zijn sinds begin jaren 80 al binnengehaald. Nieuwegein, Ede, Amsterdam waren o.a. de gastheren en nog. Breng daar eens een actuele evaluatie over uit qua arbeidsinzet, criminaliteit, overlast etc. Dat zal echter onder de pet blijven, want discriminatie. Wat ooit een mooi land was gaat in no-time naar de kloten. Draai je nooit meer terug helaas.