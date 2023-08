"We are an exclusive venue and will not allow such views to violate our space."

Dat is dus het bizarre. Dat ze zelf expliciet toegeven één waarheid te belijden en niets wat die waarheid niet volledig onderschrijft toe te laten in de eigen ruimte. Dit is het zich opsluiten in de eigen als 'safe space' beleden verstikkende bubble, waarin geen zuurstof van buiten meer wordt toegelaten.

Wat we hier in alle kracht werkzaam zien is juist het geloof in de Waarheid en niets dan de Waarheid en de overtuiging die enige Waarheid zélf in pacht te hebben. Wat we hier ook zien is de wil om die Waarheid op te leggen aan de ander, aan ieder ander, het streven om het Kalifaat van Woke te vestigen.

Lieden als James Lindsay zijn ervan overtuigd dat Woke in het verlengde moet worden gezien van poststructuralisme en postmodernisme, dat figuren als Foucault en Lyotard debet zijn aan de teloorgang van de waarheid, dat het postmoderne denken de waarheid niet meer zou willen aanvaarden en een wereld van 'alles kan, en alles mag' zou voorstaan, een wereld waarin enkel nog sprake is van machtseffecten zonder waarheden, maar het tegendeel is het geval. Woke klampt zich op krampachtige wijze vast aan de eigen waarheid, het eigen Goed en kwaad, het eigen perspectief dat al enig ware perspectief wordt beschouwd, als een Waarheid die alle andere waarheden overstijgt en in zich op zal nemen: "we will not allow such views".

Woke heeft een onwrikbaar geloof in de eigen waarheden, is juist een terugdeinzen voor datgene wat de postmoidernen te berde brachten.