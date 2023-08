Ergens in quarantainetijd ontdekten we Het Onbekende: een paar makkers die verlaten gebouwen verkennen, met sacraal respect voor andermans achtergelaten en overwoekerde eigendommen. Aangezien het prima weer is om onder de luifel of voortent te blijven zitten, hier nog eentje want voor ons is het ook zomer. Een kasteel, met een tuin vol ezels en een stoffige tafeltennistafel binnen. Hoe ontsnappen deze gebouwen toch aan Funda? Waarom heeft het COA er nog geen beslag op gelegd? Hoezo zijn er geen selfies van Hugo met een bouwhelm voor dit gebouw en waarom missen we de opgestoken duim van Daniel "Bouwen Bouwen Bouwen" Koerhuis in dit plaatje? Nou ja misschien omdat dit in België of Frankrijk is, wat de kans op verlaten vastgoed sowieso al groter maakt. Desalniettemin blijft het een fijne zomeravondvraag: hoe komt zo'n villa tot z'n verval?