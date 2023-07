Er is een machtig geopolitiek spel bezig. Met vermoedelijk economische achtergrond. De Euro is nauwelijks houdbaar en om dat te verbloemen strooit men met duizenden miljarden naar onzinnige zelf-verzonnen crises.

Het MO rommelt en morrelt aan de petro-dollar, wat betekend dat de dollar als wereldmunt in het geding komt. Toen Ghadaffi dat probeerde was dat snel opgelost. Nu de Saudi's dreigen krijgen ze alles wat ze willen, inclusief zwijggeld.

Putin probeert het ook, maar Rusland is net geen Libië. Das toch andere kost.

Van alle oorlogen ter wereld wordt die in Oekraïne breed uitgemeten. Wel enigszins terecht omdat dit een oorlog om grondstoffen en zeehavens is (economie dus) maar het is een bliksemafleider voor grote dingen die men in de slagschaduw (ja maar, oorlog) probeert te behouden/herstellen of repareren.

Het opkomende machtsblok China lijkt zich geen raad te weten met de ontstane situatie. Qua deviezen kunnen ze Amerika gewoon opkopen, maar dan valt ook het inkomen per direct weg. Zij kijken dan ook gespannen toe (Taiwan) hoe ver het Pentagon (niet het Witte Huis) wil gaan. Dat ze ver kunnen gaan weet Peking ook, maar een nauwelijks verholen proxy-oorlog tussen 2 machtsblokken maakt Peking niet blij. Zij hebben van Trump een directe en geen kleine aanzegging gekregen en de Biden-administration (niet Biden zelf-LOL) voert tot ontzetting van Xi hetzelfde beleid .

Het gaat hen hoe dan ook veel geld kosten, linksom of rechtsom. En met een opkomende welvaart en dus binnenlandse roep om meer comfort, en een rap toenemende vergrijzing is het voorstelbaar dat de CCP diepgaande interne evaluaties houdt.

Bijkomend probleem is dat een India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika en nog wat landen in deze wave tussen de machtsblokken USA/Rusland/China steeds meer aan cherry-picking doen en een steeds autonomere koers gaan varen. En dusdoende een wat men tegenwoordig noemt, een disruptieve rol kunnen hebben. Zowel economisch als militair.

Wat Washington, Peking en Moskou aardige hoofdpijn bezorgt. In Peking zien ze met enig afgrijzen hoe Moskou en Washington een wedstrijdje ver-plassen doen in Kiëv en ze beseffen dat ze voor het blok gezet worden. Door de halve wereld. En waar de CCP niet van houdt maar wat het Pentagon alsook het Kremlin natuurlijk geweldig uitkomt is dat HET gezicht van het vermeende slachtofferland een komediant was.

En nog steeds is.

Het is een toestand in de wereld.