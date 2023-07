Dit staatje roept inderdaad alleen maar verwondering op. Kijk je naar wat je ziet in de samenleving dan is er een ander beeld. Ook dat direct kijken is niet altijd een goede graadmeter, maar toch.

GS geeft al iets aan mbt de bron en bv niet de pensioenpot meenemen, ik weet ook niet of de mogelijkheid van toeslagen en uitkeringen verwerkt zijn.

Verder verwacht ik (weet iemand dit?) dat bv de waarde van een woning meegenomen wordt. Dan zitten heel veel modale inkomens opeens in de categorie “veel bezit” en huurders met een misschien hoger inkomen zitten dan lager.

Het zit echter in stenen, je kan het niet cashen want bij verkoop zal je ook iets anders moeten kopen, en dan ook dik moeten betalen. Het zou zoals het ooit was, best normaal moeten zijn om een huis te hebben.

Kunst, sieraden, aandelen is wat anders. Kan je verkopen en heb je geld en is dus wel bezit dat wat zegt over kapitaal. In een schilderij woon je niet, in een huis wel.