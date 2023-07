Tja, ik weet niet zo goed waar ik moet moet beginnen maar ik waag toch een poging: Ik was toch wel verrast gister, afgelopen jaren zijn er al meer van dit soort momenten geweest waarbij er gedreigd werd met de boel te laten klappen maar bleek het slechts toneelspel.

Dat dit kabinet gedoemd was te mislukken stond eigenlijk al vast na "hier scheiden onze wegen", de "functie elders", het gedoe om het kamervoorzitterschap etc, het is één groot wespennest gecombineerd met een slangenkuil daar in Den Haag. Om daar overeind te blijven moet men bij het betreden direct alle principes en verkiezingsbeloften overboord gooien. Te debiel voor woorden eigenlijk. Een enkeling houd wel vast aan zijn/haar principes en beloftes maar word dan ook op vakkundige wijze "kaltgestellt" Zie, Omzigt, Wilders, Keijzer, Arib. Het heeft met volksvertegenwoordiging niets te maken, eerder het tegenovergestelde: hoe maken wij het land zo snel mogelijk kapot zodat wij zelf ons baantje kunnen behouden. Je moet het maar kunnen. De meest achterlijke en onwerkbare constructies worden verzonnen om maar op het pluche te kunnen blijven zitten.

Aan het hoofd van dit schouwspel staat al 12 jaar lang de aalgladde en vreselijk uitgekookte Mark "Marktwerking" Rutte, de trekpop van het grootkapitaal en de hoofdverantwoordelijke van de huidige stand in dit land. Mark heeft werkelijk niets op met de gewone man, nooit gehad ook. Aan de macht gekomen door de belofte van 1000 euro maar in de praktijk is de gewone man onder zijn kabinetten een veelvoud daarvan kwijtgeraakt. Tel uit je winst. Mark weet als geen ander hoe ie de kiezer moet bespelen en bedonderen.

Hij krijgt het nog voor elkaar om aan een terminale longkankerpatiënt zijn laatste pakje sigaretten te verkopen.

Maar hoe nu verder?

Ik gok dat Mark al 4 stappen verder denkt en allang weet wat hij gaat doen. Vanuit de EU kan hij nog veel meer schade aanrichten mbt marktwerking voor zijn vrienden. Kaag is uitgespeeld, die is door Rutte vakkundig uitgekleed. Hoekstra idem dito. Lientje wil niet met Rutte aan het roer samenwerken met de VVD, als ze daar aan vast houd en bij verkiezingen de grootse wordt ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Wie moet het het stokje van Mark overnemen?

Voor de PvdA/Groene Khmer ben ik niet bang. Die obesitas patiënt met zijn klimaatgedram uit Brussel gaat zijn dikbetaalde baantje daar never nooit niet opgeven om terug in de marge in Den Haag te gaan werken. Daarbij zijn de restaurants in Brussel beter.

Eén ding staat wel vast, het volgende kabinet heeft gigantisch veel puin te ruimen. Hopelijk komt er ook echt een coalitie die dat durft aan te pakken en luistert naar het volk. Stop de asiel instroom, pleur op met het alleen op papier bestaande stikstof "probleem", ga als de sodemieter (betaalbare) huizen bouwen, laat de boeren met rust en zorg weer voor goed onderwijs. Na 12 jaar word het eens tijd...