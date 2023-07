Eerste film was fantastisch en ook de eerste trailer van deel 2 stemde hoopvol. Maar dan de bovenstaande tweede trailer hey, daar naast voelt de onderstaande eerste trailer als luttele teaser. Een hoop ONTHULLINGEN, keizer Christopher Walken (een jaloerse man), Batista in gewetensnood, Prince War Twink de baard in de keel, Gurney!!! en Wie Is die Kale? Kortom, een soort Keti Koti in de zandbak, voor ieder wat wils.

Trailer 1