Meer verslavingen gevonden op dat duivelse Youtube.



Desmond Doom geeft voorbeelden van hoe je makkelijk in een minuut een nieuw nummer maakt voor bepaalde bands. Voorbeelden, Depeche Mode, The Smiths, Sisters of Mercy, The Cure. Maar ook hoe het klinkt als deze groepen nummers van andere artiesten maken in hun style. www.youtube.com/@DesmondDoom/videos



Verder, als je een beetje een car-nut bent, dit kanaal gaan kijken en luid lachen.

www.youtube.com/@Donut/videos

Zeker de video's over the D-List waarin ze auto assecoires testen die ze gekocht hebben van Wish, Amazon en plekken als Tel Sell.