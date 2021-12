Dune was geslaagd, Prince of Egypt een meesterwerk en tegen Jada zouden we ook geen nee zeggen als ze wel op onze dm's zou reageren. Maar goed, na Arzu waren we ineens voor vrouwenrechten en soms begint zoiets nu eenmaal weg te zakken, maar door Jada zijn we er weer helemaal bij. Ze opent dus (onderstaand enkel) met deze magistrale uithaal uit Gom Jabbar, en plakt er daarna dus deze inzet uit Deliver Us achteraan. Nou, wij vinden het mooi, en die 2,3 MILJOEN+ views op TikTok vindt de vakjury een welverdiend cadeau voor d'r 21 verjaardag. Overige bevindingen houdt u maar lekker voor u, want dit is een kunstblog. Prince of Egypt metal covers na de breek trouwens want je kunt geen lyrics "I send the swarm, I send the horde, thus saith the Lord" schrijven en op zulke melodieën zetten zonder dat het ook elders opgepakt wordt natuurlijk.

Alleen Dune

"I send the swarm, I send the horde, Thus saith the Lord"

Knullige vid, fantastische cover