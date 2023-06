Het grappige is dat dat grapje van de Breij zo ontzettend 'à l'improviste' was. Het floepte er zomaar uit, was niet met moeite bedacht, niet geconstrueerd, er niet met de haren bijgesleept, maar borrelde zomaar op, uit de onderbuik, precies die onderbuik die het in haar shows moet ontgelden omdat-ie niet deugt. Ja, en dan krijg je dat natuurlijk, dat ze een keer echt leuk is, zo leuk dat ze er zelf ook een beetje van blozen moet en in een reflex een "zo kan-ie wel weer'-houding aanneemt, zich een beetje schaamt voor het banale.

Is ze, zo lijkt het er sterk op, toch ook maar een mens van vlees en bloed, in staat tot spontaan reageren.