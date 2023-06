Tijdje terug was er een ducu op tv over twee pas afgestudeerde meiden van de mode academie. Ze wilden een echt duurzaam kledingmerk opzetten met voornamelijk wollen truien. Hier werd goed inzichtelijk gemaakt hoe de mode industrie werkt.

Het plan was om wol in te kopen van kleine boeren in zuid amerika. En deze dan laten spinnen en truien van laten maken in lokale fabrieken, heel ambitieus allemaal.

Maar deze wol kon met geen mogelijkheid in voldoende mate geleverd worden. En kleine lokale fabrieken konden onmogelijk op tijd leveren en genoeg produceren voor iets wat ook maar een beetje op een merk lijkt.

Dus uiteindelijk moesten de dames op de wereldmarkt wol inkopen. Daarna een grotere fabriek uitzoen die wel kon produceren. Eerste vraag van de fabrieksdirecteur was;”hoeveel containers per item hebben jullie nodig. Bestelhoeveelheid was iets van 7000 stuks per model/maat/kleur. Volstrekt onhaalbaar dus voor een startend bedrijfje.

Echt “duurzaam” is vooralsnog onmogelijk in kledingindustrie was de conclusie.

Ze hebben echt tientallen opties gechecked. Was een ontgoochelend beeld wat er geschetst werd.