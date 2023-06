@Louter Leuter | 05-06-23 | 18:16: Welk middel was dat? Glysofaat wordt veel genoemd maar een direct verband tussen dat middel en bijensterfte is volgens mij nooit aangetoond, ondanks veel onderzoek. Veel milieuclubs roepen het ook, maar op basis waarvan weet ik niet (het is wel het populairste middel, want het werkt en is juist voor het milieu en het grondwater nauwelijks belastend).



Er is mogelijk wel een indirect effect: bijen die met het middel in aanraking komen zijn mogelijk gevoeliger voor bepaalde ziektes. Draagt bij aan de bijensterfte mastbos daar zo te zien zeker niet de oorzaak van.